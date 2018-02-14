Фетисов оценил шансы на победу хоккеистов из России на ОИ-2018

Депутат Государственной Думы, Заслуженный тренер РФ Вячеслав Фетисов оценил шансы на победу российских хоккеистов на Олимпиаде-2018, которая в настоящее время проходит в южнокорейском Пхенчхане.

По словам Фетисова, состав нашей хоккейной команды является лучшим.

«У нас лучший состав и шансы у нас одни – выиграть. Другого шанса я им никакого не даю никакого. Мы все будем ждать этой победы с 1992 года. Кстати, в то время не было ни сборной России, ни сборной СССР. Она была тоже без флага и без гимна. Но тем не менее, ребята все, как и я – они тоже олимпийские чемпионы. Все знают, что это были советские и российские хоккеисты», - рассказал он.

Фетисов также напомнил, что последнюю медаль хоккеисты из России завоевали в 2002 году, причем она была не золотой, а бронзовой, и оценил их шансы на победу в Пхенчхане.

«Шансы все у них в руках. Поэтому ждем победы», - заключил он.

Следующий матч хоккеисты из России проведут 16 февраля против сборной Словении, а позже им предстоит сразиться со сборной США – 17 февраля.