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ОИ-2018: что ждет российских спортсменов 15 февраля

Наталия Майорова
20:14 14.02.2018
Шестой день ОИ-2018 порадует болельщиков выступлениями спортсменов в 11 видах дисциплин.
ОИ-2018: что ждет российских спортсменов 15 февраля
Фото: Peter Kneffel dpa / Globallookpress

Пятнадцатого февраля будет разыграно сразу девять комплектов наград.

Керлинг. Командные соревнования. Женщины, 2 тур 

В командных соревнованиях за победу поборются спортсменки из России и Китая. Начало состязаний в 03:05. 

Горные лыжи. Гигантский слалом, Женщины, 1-я и 2-я попытка 

Российская спортсменка Анастасия Силантьева поборется за победу в гигантском слаломе среди женщин. Начало в 04:00. 

Скелетон. Индивидуальные соревнования, мужчины, 1-я попытка

Россияне Никита Трегубов и Владислав Марченко примут участие в индивидуальных соревнованиях по скелетону. Начало в 04:00. 

Фигурное катание. Спортивные пары, произвольная программа

Евгения Тарасова и Владимир Морозов прилично откатали короткую программу, причем их отставание от пары из Китая ничтожно. Начало программы в 04:30.

Лыжные гонки, женщины 

Спортсменка из России Алиса Жамбалова поборется за победу в состязании на 10 км. Начало в 09:30.

Хоккей. Групповой тур, женщины, квалификация

Хоккеистки из России сразятся за победу с женской сборной Финляндии. Начало игр в 10:30. 

Биатлон. Индивидуальная гонка, женщины

За награды поборются 87 спортсменок, в числе которых – две россиянки Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова. Начало состязаний в 11:15. 

Биатлон. Индивидуальная гонка, мужчины 

В забеге на 20 км примут участие спортсмены из России Антон Бабиков и Матвей Елисеев. За победу развернется яростная борьба. Начало состязания в 14:20.

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