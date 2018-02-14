ОИ-2018: что ждет российских спортсменов 15 февраля
Пятнадцатого февраля будет разыграно сразу девять комплектов наград.
Керлинг. Командные соревнования. Женщины, 2 тур
В командных соревнованиях за победу поборются спортсменки из России и Китая. Начало состязаний в 03:05.
Горные лыжи. Гигантский слалом, Женщины, 1-я и 2-я попытка
Российская спортсменка Анастасия Силантьева поборется за победу в гигантском слаломе среди женщин. Начало в 04:00.
Скелетон. Индивидуальные соревнования, мужчины, 1-я попытка
Россияне Никита Трегубов и Владислав Марченко примут участие в индивидуальных соревнованиях по скелетону. Начало в 04:00.
Фигурное катание. Спортивные пары, произвольная программа
Евгения Тарасова и Владимир Морозов прилично откатали короткую программу, причем их отставание от пары из Китая ничтожно. Начало программы в 04:30.
Лыжные гонки, женщины
Спортсменка из России Алиса Жамбалова поборется за победу в состязании на 10 км. Начало в 09:30.
Хоккей. Групповой тур, женщины, квалификация
Хоккеистки из России сразятся за победу с женской сборной Финляндии. Начало игр в 10:30.
Биатлон. Индивидуальная гонка, женщины
За награды поборются 87 спортсменок, в числе которых – две россиянки Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова. Начало состязаний в 11:15.
Биатлон. Индивидуальная гонка, мужчины
В забеге на 20 км примут участие спортсмены из России Антон Бабиков и Матвей Елисеев. За победу развернется яростная борьба. Начало состязания в 14:20.