ОИ-2018: что ждет российских спортсменов 15 февраля

Пятнадцатого февраля будет разыграно сразу девять комплектов наград.

Керлинг. Командные соревнования. Женщины, 2 тур

В командных соревнованиях за победу поборются спортсменки из России и Китая. Начало состязаний в 03:05.

Горные лыжи. Гигантский слалом, Женщины, 1-я и 2-я попытка

Российская спортсменка Анастасия Силантьева поборется за победу в гигантском слаломе среди женщин. Начало в 04:00.

Скелетон. Индивидуальные соревнования, мужчины, 1-я попытка

Россияне Никита Трегубов и Владислав Марченко примут участие в индивидуальных соревнованиях по скелетону. Начало в 04:00.

Фигурное катание. Спортивные пары, произвольная программа

Евгения Тарасова и Владимир Морозов прилично откатали короткую программу, причем их отставание от пары из Китая ничтожно. Начало программы в 04:30.

Лыжные гонки, женщины

Спортсменка из России Алиса Жамбалова поборется за победу в состязании на 10 км. Начало в 09:30.

Хоккей. Групповой тур, женщины, квалификация

Хоккеистки из России сразятся за победу с женской сборной Финляндии. Начало игр в 10:30.

Биатлон. Индивидуальная гонка, женщины

За награды поборются 87 спортсменок, в числе которых – две россиянки Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова. Начало состязаний в 11:15.

Биатлон. Индивидуальная гонка, мужчины

В забеге на 20 км примут участие спортсмены из России Антон Бабиков и Матвей Елисеев. За победу развернется яростная борьба. Начало состязания в 14:20.