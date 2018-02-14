В ОКР назвали причины, почему конькобежец Грязцов и бобслеист Попов не попали в список на ОИ-2018

Конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов не были включены национальными федерациями в список спортсменов для участия в Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя службы информации Олимпийского комитета России Константина Выборнова.

«МОК их изначально одобрил, поэтому никто никому не в чем не отказывал, никто не банил. Они не принимают участия в Играх по спортивному признаку», - рассказал Выборнов.

Ранее Спортивный арбитражный суд сообщил, что МОК по ошибке не пригласил на Игры-2018 Грязцова и Попова. МОК заявил, что у организации есть реальные основания, чтобы не приглашать спортсменов.