Исинбаева родила второго ребенка

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева во второй раз стала матерью. Об этом пишет Rusathletics. По данным издания, у спортсменки родился мальчик. Первый ребенок (девочка по имени Ева) родился у спортсменки в 2014 году.

Имя новорожденного Исинбаева и ее муж, мастер спорта по метанию копья Никита Петинов, пока не озвучивают.

31 мая 2016 года Исинбаева покинула пост главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за изменений устава организации. По новым правилам Исинбаева, представляющая Олимпийский комитет России, не могла одновременно занимать пост в РУСАДА. С августа прошлого года Исинбаева является членом комиссии спортсменов МОК.