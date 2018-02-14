Фристайлист Денщиков женился на скелетонистке Потылицыной

Свадьба скелетонистки Ольги Потылицыной и фристайлиста Семена Денщикова состоялась в среду в Южно-Сахалинске накануне отъезда спортсмена на зимние Олимпийские игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

По данным РИА Новости, пара изначально планировала пожениться весной по окончании сезона. Ольга Потылицына рассказала, что на Олимпиаду болеть за супруга не поедет, а останется дома.

Скелетонистка, первая в российской истории победительница этапов Кубка мира, по итогам расследования комиссии МОК была пожизненно отстранена от Олимпиад. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию спортсменки и восстановил ее результаты на Играх-2014 в Сочи.