Фигуристы Тарасова и Морозов стали вторыми после короткой программы на ОИ-2018

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми в короткой программе в соревновании спортивных пар на Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Фигуристы получили 81,68 балла, показав свой лучший результат в карьере. Первыми в короткой программе стали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун также с личным рекордом (82,39). Третьими стали спортсмены из Канады Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд (76,82).

Еще одна пара фигуристов из России оказалась на восьмой позиции. Это Наталья Забияко и Александр Энберт (74,35).