ЦСКА сыграл вничью в матче 1/16 финала ЛЕ против «Црвены Звезды»

Московский ЦСКА сыграл в ничью в гостевой встрече с белградской «Црвеной Звездой».

Матч Лиги Европы, состоявшийся на стадионе «Райко Митич», завершился со счетом 0:0.

Напомним, на групповом этапе ЛЕ сербская команда сыграла три матча с самыми разными результатами. Встреча с белорусским БАТЭ завершилась с ничейным счетом (1:1). В игре против лондонского «Арсенала» сербы уступили (0:1), однако в матче против «Кельна» «Црвене Звезде» удалось одержать победу (1:0).