ОИ-2018: что ждет российских спортсменов 14 февраля

В этот день состоятся квалификационные игры по хоккею на льду среди женщин и мужчин, квалификации у спортивных пар по фигурному катанию и круговые раунды у мужчин и женщин по керлингу. Олимпийские награды будут разыграны в финалах по биатлону, горнолыжному спорту, конькобежному спорту, лыжному двоеборью и санному спорту.

Фигурное катание. Короткая программа

В состязаниях спортивных пар, которые начнутся 14 февраля, примут участие российские дуэты Кристина Астахова / Алексей Рогонов, Наталья Забияко / Александр Энберг и Евгения Тарасова / Владимир Морозов. Причем в борьбе за награды Тарасовой и Морозову предстоит выдержать конкуренцию серьезных соперников со стороны минимум трех пар. Начало программы в 04:00.

Горные лыжи. Первая попытка. Женщины, слалом

22-летняя россиянка Екатерина Ткаченко поборется за победу с 82 конкурентками. Она дважды попадала в число 30 лучших на этапах Кубка мира в слаломе. Начало соревнования в 04:15.

Горные лыжи. Финал. Женщины, слалом

И снова за победу поборется россиянка Екатерина Ткаченко. Начало программы в 07:45.

Керлинг. Женщины, круговой раунд

Спортсменкам из России предстоит сразиться со сборной Великобритании. Вместе с тем, сборная Японии посоревнуется с США, датчане выступят против шведов, а сборная Швейцарии станет конкурентом для сборной Китая. Начало соревнований в 08:05.

Прыжки на лыжах с трамплина, квалификация

Спортсмен из России Эрнест Яхин примет участие в прыжках на лыжах среди мужчин (средний трамплин). Начало программы в 09:00.

Лыжная гонка. Мужчины, квалификация

Также состоится лыжная гонка среди мужчин (квалификация, 10 м), в которой Яхин вновь примет участие. Начало в 11:45.

Конькобежный спорт, женщины, финал

Спортсменка из России Ангелина Голикова примет участие в конькобежном спорте (1000 метров). Начало соревнований в 13:00.

Биатлон, женщины. Финал

Среди женщин пройдет индивидуальная гонка (15 километров). Начало в 14:05.

Санный спорт, двухместные сани, 1-й и 2-й заезды (финал), мужчины

Экипаж в составе россиян Александра Денисьева и Владислава Антонова. Соревнования начнутся в 14:20.

Хоккей. Мужчины, групповой турнир

14 февраля хоккеисты из России проведут первый матч на Олимпиаде в Пхенчхане и сыграют со сборной Словакии. Начало игры в 15:10.

В то же время начнется матч между сборной США и сборной Словении.