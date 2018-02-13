Наши должны взять реванш за прошлую Олимпиаду - хоккеист-параолимпиец о предстоящем хоккейном турнире
Российский хоккеист параолимпийской сборной по хоккею Илья Волков сделал сайту телеканала «Звезда» свой прогноз на хоккейные матчи сборной Олимпийских атлетов из России на ОИ-2018.
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По мнению спортсмена, шанс на комплект медалей у нас есть, особенно после прошлой зимней Олимпиады.
«Наши, конечно, готовились, игра будет принципиальная. Вообще, каждая команда серьезно готовится к таким соревнованиям. Я думаю, будет ожесточенная борьба, наши, конечно, должны пройти группу. И побеждать в двух из трех игр они как минимум должны, в том числе и в завтрашней игре (со Словакией). Шанс на комплект медалей есть, мы по ним соскучились, особенно по первому месту. И надо взять реванш за прошлую Олимпиаду», - заявил Волков.
Ранее известный российский комментатор Дмитрий Губерниев предсказал российским лыжникам победу на Олимпийских играх.