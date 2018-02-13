Горнолыжник Павел Трихичев госпитализирован после падения на ОИ-2018

Горнолыжник из России Павел Трихичев был госпитализирован после падения на трассе скоростного спуска на этапе Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает ТАСС.

Трихичев упал в скоростном спуске и не смог продолжать соревнования. Медики говорят, что у спортсмена несколько ушибов и сейчас его обследуют.