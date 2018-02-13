Керлингисты Крушельницкий и Брызгалова рассказали, как им досталась медаль

Керлингисты из России Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, ставшие в паре бронзовыми призерами Олимпийских игр-2018 в дисциплине дабл-микст, рассказали, как им досталась медаль. По словам Брызгаловой, ее незначительное падение не повлияло серьезным образом на ход соревнований.

«Мы очень рады. Мы знали, что в наших силах привести медаль для страны. Постарались сделать все возможное и осуществить это. Я споткнулась о свой камень, просто забыла, что он там стоит. Но ничего страшного, падение было мягким», - рассказала Брызгалова.

Во вторник российские керлингисты победили сборную Норвегии со счетом 8:4 в матче за третье место и завоевали бронзовые награды Игр в Пхенчхане. Это третья медаль в копилке сборной России на ОИ-2018: ранее бронзу на дистанции 1500 метров взял шорт-трекист Семен Елистратов, а фигуристы из России выиграли серебряную медаль в командных соревнованиях.