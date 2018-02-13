Японского шорт-трекиста отстранили от Игр-2018 за «грязный» допинг-тест

21-летний японец Кэй Сайто, который выступает в шорт-треке, выселен из Олимпийской деревни и отстранен от Игр-2018 за проваленный допинг-тест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Спортивного арбитражного суда (CAS).

В допинг-пробе 21-летнего спортсмена нашли запрещенное вещество ацетазоламид. CAS после рассмотрения заявления со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU) постановил, что японец принимал запрещенное вещество добровольно.