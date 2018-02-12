Российские спортсмены выразили соболезнования в связи с крушением Ан-148
Международный олимпийский комитет выделил в Олимпийской деревне специальную зону траура.
Фото: МЧС России
Соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе Ан-148 выразили российские спортсмены в Пхенчхане. На пресс-конференции призеров командного турнира Олимпиады завоевавшая серебро фигуристка Екатерина Боброва от лица всех россиян, участвующих в ОИ-2018, сказала слова сочувствия.
«Для нашей страны это большое горе. Рядом с которым меркнет все вокруг. Выходя на лед, мы думаем об этом», - заявила спортсменка.
Отметим, что Международный олимпийский комитет (МОК) выделил в Олимпийской деревне специальную зону траура.