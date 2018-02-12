Наши лыжники будут бороться: Губерниев дал свой прогноз на предстоящие соревнования ОИ-2018

По мнению комментатора, хорошие шансы завоевать комплект медалей есть у есть у мужчин и женщин из команды "олимпийских спортсменов из России".

«Мы будем с нетерпением ждать выступления российских лыжников. Начну с девочек – Наташа Непряева очень хорошо себя проявила, показала себя настоящим бойцом. И она будет бежать спринт вместе с Юлией Белоруковой, которая была вице-чемпионом мира в командных соревнованиях с Наташей Матвеевой. Очень интересные ситуации и у ребят. Прежде всего я выделю Александра Панжинского, который снова попал на Олимпиаду после «серебрянного финиша» в Ванкувере, где он проиграл Никите Крюкову. И конечно Большунов, который будет бороться. Я верю, что наши мужчины обязательно будут бороться за медали, как и девченки», - заявил Губерниев.