В Федерации фигурного катания ответили на высказывание американки Вагнер в адрес Загитовой

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев ответил на критику фигуристки из США Эшли Вагнер в адрес российской спортсменки Алины Загитовой.

«Есть правила, которые дают преимущества фигуристам, исполняющим наиболее сложные элементы, в частности, прыжковые, во второй половине программы. Для Вагнер удивительно, что Евгения Медведева и Загитова четко следуют этим правилам», - отметил Писеев.

По его словам, Вагнер не способна исполнить сложные элементы во второй части программы, поэтому ей кажется странным, как можно построить свое выступление таким образом, передает сайт «Комсомольской Правды».

«Оказывается, можно, только надо для этого быть Загитовой или Медведевой», - заключил Писеев.

Ранее Вагнер заявила, якобы начало программы россиянки пустое, а вторая часть является хаотичной. Вместе с тем она сообщила, что критикует не Загитову, а непосредственно систему судейства, из-за которой спортсменам выгоднее ставить сложные элементы в финале программы.