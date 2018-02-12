Фигуристка Загитова рассказала о своей победе в произвольной программе командного турнира ОИ-2018

Фигуристка из России Алина Загитова, которая победила в женском одиночном катании командного турнира на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, прокомментировала свое выступление. За свой прокат Загитова получила158,08 балла.

«Откатала я хорошо, прокатом очень довольна, смогла справиться со своим волнением, рада, что не подвела свою команду», — цитирует Загитову РИА Новости.

Алина Загитова победила в произвольной программе командного олимпийского турнира. Таким образом, российские фигуристы после произвольной программы Загитовой гарантировали себе серебряные медали командного турнира на Олимпиаде-2018. Первое место досталось фигуристам из Канады. Команда из США получила бронзу.