Фигурист Михаил Коляда стал вторым в произвольной программе на ОИ-2018
Спортсмен набрал 173,57 балла.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фигурист из России Михаил Коляда занял второе место в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.
Коляда набрал 173,57 балла, уступив канадцу Патрику Чану (179,75). На третьем месте оказался американский фигурист Адам Риппон (172,98). В общем Россия занимает второе место с 48 очками.
Ранее сообщалось, что фигуристка из России Алина Загитова победила в произвольной программе командного олимпийского турнира. Позже в рамках командного турнира произвольную программу покажут также танцевальные дуэты.