Фигуристка Алина Загитова заняла первое место в командном турнире на ОИ-2018

Фигуристка из России Алина Загитова победила в произвольной программе командного олимпийского турнира. Таким образом, российские фигуристы после произвольной программы Загитовой гарантировали себе серебряные медали командного турнира на Олимпиаде-2018.

Позднее в понедельник в рамках командного турнира произвольную программу покажут танцевальные дуэты. По результатам данных выступлений определится победитель турнира.

Россиянка Алина Загитова является победительницей Чемпионата мира - 2017 среди юниорок и чемпионкой Гран-при юниорской серии сезона-2016/17.