Российские хоккеистки уступили канадским в первом матче Игр в Пхенчхане

Женская сборная России по хоккею проиграла канадской сборной в первом матче Олимпиады в Южной Корее. Встреча на льду завершилась со счетом 5:0 в пользу хоккеисток из Канады.

Первый период встречи закончился ничьей. Однако во втором канадки забросили россиянкам сразу три шайбы, а в третьем увеличили разрыв до 5:0. С канадской стороны отличились Ребекка Джонстон, Холи Ирвин и Мелоди Дауст.

В следующем матче женская сборная России по хоккею встретится со сборной США. Игра состоится 13 февраля. Сборная Канады в этот же день вступит в олимпийское противостояние с командой из Финляндии.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Евгения Медведева с мировым рекордом выиграла короткую программу в рамках командного турнира на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Медведева получила от судей за короткую программу 81,06 балла.