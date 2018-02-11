Фристайлистов из России разместили на сайте Олимпиады под национальным флагом

Организаторы Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане разместили информацию о российских фристайлистах на официальном сайте Игр, украсив портреты атлетов «запрещенным» триколором РФ.

В данный момент управляющие официальным ресурсом Олимпиады в Пхенчхане люди уже заменили триколоры рядом с фотографиями фристайлистов на олимпийский флаг, однако по Сети успели разойтись скриншоты. Напомним, национальный флаг РФ на Играх в Пхенчхане находится под запретом, как и вся национальная символика России.

Как сообщает RT, ранее организаторы Олимпийских игр заявили, что удалили с сайта все изображения российского флага, а найденные ранее якобы были загружены еще до решения МОК о запрете триколора. Однако изображение флага на странице российских фристайлистов было обнаружено уже после соответствующего заявления.