В МОК назвали приехавших на ОИ-2018 спортсменов из России «чистыми»

Директор медицинского департамента Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Баджетт заявил, что российские спортсмены, приехавшие на Олимпиаду в Пхенчхан, «чистые», но при этом «бдительность терять нельзя».

«Олимпийские атлеты из России, приехавшие сюда, "чистые", но бдительность терять нельзя, как показывает история. Это группа высокого риска», – цитирует Баджетта РИА Новости.

Он отметил, что олимпийским атлетам из России уделялось огромное внимание до Олимпиады и будет уделяться во время нее.

Весь так называемый допинг-скандал начался после того, как бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который сбежал из России в США в 2016 году, признался Всемирному антидопинговому агентству (WADA), что якобы являлся участником допинг-программы.

Его заявления легли в основу показаний, которые в итоге привели к жесткому решению МОК отстранить российскую сборную от Олимпиады-2018 и разрешить отечественным спортсменам выступать только под нейтральным флагом.