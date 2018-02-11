Медведева жестко ответила журналистам на вопрос о разрешении выступать на Играх

Фигуристка Евгения Медведева, установившая мировой рекорд в короткой программе командного турнира, парировала вопрос западного журналиста в смешанной зоне о том, гордится ли она признанием от МОК, разрешившим ей выступать на Играх-2018.

«Я горжусь моей родиной, моей семьей, моими близкими людьми. Но я такой человек, что не могу гордиться самой собой», – констатировала россиянка.

«Я делаю все возможное в каждый конкретный момент. Об остальном не мне судить», – приводит ее слова «Спорт-Экспресс».

В короткой программе Медведева набрала 81,06 балла, с запасом обойдя ставших второй и третьей итальянку Каролину Костнер (75,10 балла) и канадку Кэйтлин Осмонд (71,38 балла).

Стоит отметить, что предыдущий рекорд в короткой программе принадлежал также Медведевой. На командном чемпионате мира в Токио она получила от судей 80,85 балла.

После того как Медведева откатала короткую программу в Пхенчхане и увидела результаты, она призналась журналистам, что немного нервничала перед выступлением.