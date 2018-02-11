Медведева поделилась впечатлениями после установления мирового рекорда

Фигуристка Евгения Медведева, выигравшая короткую программу в командном турнире на Играх-2018 с мировым рекордом, призналась, что немного нервничала перед выступлением. При этом, добавила спортсменка, впереди у нее и российской команды еще много работы.

«Я была очень сосредоточена, даже, наверное, слишком. Откатала нормально для себя, немного нервничала. Но ощущения довольно спокойные», – приводит ее слова «Чемпионат».

Медведева призналась, что собой она не гордится, однако гордится всей командой и особенно тренерами.

Россиянка по итогам короткой программы получила от судей 81,06 балла. Второй стала итальянка Каролина Костнер (75,10 балла), третья строчка за канадкой Кэйтлин Осмонд (71,38 балла).