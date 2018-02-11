Олимпийским чемпионом по сноуборду в слоупстайле стал 17-летний спортсмен из США

Семнадцатилетний американец Редмонд Джерард выиграл золотую медаль Олимпиады в Пхенчхане по сноуборду в дисциплине «слоупстайл», набрав 87,16 балла.

Второе и третье место у спортсменов из Канады Макса Пэррота (86,00) и Марка Макморриса (85,20).

Джерард стал третьим в списке самых юных победителей зимних Олимпиад среди мужчин. Золото в 16 лет завоевывали бобслеист Билли Фиск из США еще в 1928 году и финский прыгун с трамплина Тони Ниеминен в 1992 году.