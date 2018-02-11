Медведева с мировым рекордом выиграла короткую программу в командном турнире Олимпиады

Российская фигуристка Евгения Медведева с мировым рекордом выиграла короткую программу в рамках командного турнира на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Медведева получила от судей за короткую программу 81,06 балла.

Второе место заняла итальянка Каролина Костнер, которая набрала 75,10 балла, на третьей строчке канадка Кэйтлин Осмонд – 71,38 балла.

Таким образом, в общем зачете россияне обошли сборную США и расположились на второй строчке с 31 очком. Лидируют пока канадцы, которые набрали 35 очков.