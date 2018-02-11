Возле Пхенчхана произошло землетрясение
Жители Олимпийской деревни получили уведомление о землетрясении.
Фото: Jon Olav Nesvold / ZUMAPRESS / Globallookpress
Землетрясение произошло всего в сотне километров от места проведения Олимпиады, в районе корейского города Пхохан, который находится в 160 километрах от Пхенчхана.
Сейсмологи оценили силу подземных толчков в 4,8 балла по шкале Рихтера, сообщает Геологическая служба США.
При этом в СМИ появились сообщения о том, что на телефоны всех находящихся в Олимпийской деревне пришли СМС-уведомления о землетрясении на корейском языке.
Журналист Эрик Эдельсон выложил в своем микроблоге текст сообщения с призывом откликнуться тех, кто знает корейский язык и сможет его перевести.
Any of my followers know Korean? pic.twitter.com/JBYOoUE8xS— Eric Adelson (@eric_adelson) 10 февраля 2018 г.