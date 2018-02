Возле Пхенчхана произошло землетрясение

Землетрясение произошло всего в сотне километров от места проведения Олимпиады, в районе корейского города Пхохан, который находится в 160 километрах от Пхенчхана.

Сейсмологи оценили силу подземных толчков в 4,8 балла по шкале Рихтера, сообщает Геологическая служба США.

При этом в СМИ появились сообщения о том, что на телефоны всех находящихся в Олимпийской деревне пришли СМС-уведомления о землетрясении на корейском языке.

Журналист Эрик Эдельсон выложил в своем микроблоге текст сообщения с призывом откликнуться тех, кто знает корейский язык и сможет его перевести.

Any of my followers know Korean? pic.twitter.com/JBYOoUE8xS