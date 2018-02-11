Российские керлингисты вышли в полуфинал Олимпиады в дабл-миксе

Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий вышли в полуфинал Олимпиады в Пхенчхане.

В очередном матче кругового раунда россияне потерпели поражение от Швейцарии. Брызгалова и Крушельницкий уступили со счетом 8:9.

Отметим, что спортсмены из РФ обеспечили себе участие в плей-офф Игр-2018. По итогам группового этапа швейцарцы стали вторыми, таким образом, российские керлингисты встретятся с ними в полуфинале. В другом матче сыграют Канада (1-е место) и Китай (4-е место).

Напомним, полуфинал пройдет 12 февраля.

Ранее на круговом раунде российская пара переиграла Норвегию, Финляндию, Китай и Южную Корею, но уступила США, Канаде и Швейцарии.