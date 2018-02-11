Российские керлингисты вышли в полуфинал Олимпиады в дабл-миксе
Российская пара Анастасия Брызгалова – Александр Крушельницкий вышла в полуфинал соревнований и продолжает борьбу за медали.
Фото: Carl Sandin / ZUMAPRESS / Globallookpress
Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий вышли в полуфинал Олимпиады в Пхенчхане.
В очередном матче кругового раунда россияне потерпели поражение от Швейцарии. Брызгалова и Крушельницкий уступили со счетом 8:9.
Отметим, что спортсмены из РФ обеспечили себе участие в плей-офф Игр-2018. По итогам группового этапа швейцарцы стали вторыми, таким образом, российские керлингисты встретятся с ними в полуфинале. В другом матче сыграют Канада (1-е место) и Китай (4-е место).
Напомним, полуфинал пройдет 12 февраля.
Ранее на круговом раунде российская пара переиграла Норвегию, Финляндию, Китай и Южную Корею, но уступила США, Канаде и Швейцарии.