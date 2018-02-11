Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт олимпиада-2018 ТЕГИ

Российские керлингисты вышли в полуфинал Олимпиады в дабл-миксе

Василиса Морозова
06:39 11.02.2018
Российская пара Анастасия Брызгалова – Александр Крушельницкий вышла в полуфинал соревнований и продолжает борьбу за медали.
Российские керлингисты вышли в полуфинал Олимпиады в дабл-миксе
Фото: Carl Sandin / ZUMAPRESS / Globallookpress

Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий вышли в полуфинал Олимпиады в Пхенчхане. 

В очередном матче кругового раунда россияне потерпели поражение от Швейцарии. Брызгалова и Крушельницкий уступили со счетом 8:9.

Отметим, что спортсмены из РФ обеспечили себе участие в плей-офф Игр-2018. По итогам группового этапа швейцарцы стали вторыми, таким образом, российские керлингисты встретятся с ними в полуфинале. В другом матче сыграют Канада (1-е место) и Китай (4-е место). 

Напомним, полуфинал пройдет 12 февраля. 

Ранее на круговом раунде российская пара переиграла Норвегию, Финляндию, Китай и Южную Корею, но уступила США, Канаде и Швейцарии. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
История в объективе: камера, запечатлевшая Ленина и Горького, снова может останавливать мгновение
Дата11.02.2018, 09:44
История в объективе: камера, запечатлевшая Ленина и Горького, снова может останавливать мгновение
«Искандеры» превосходства: почему у Запада нет систем противодействия российским комплексам
Дата11.02.2018, 08:33
«Искандеры» превосходства: почему у Запада нет систем противодействия российским комплексам
Медведева с мировым рекордом выиграла короткую программу в командном турнире Олимпиады
Дата11.02.2018, 07:11
Медведева с мировым рекордом выиграла короткую программу в командном турнире Олимпиады
Гвардейская танковая армия ЗВО отмечает 75-летие
Дата03.02.2018, 09:08
Гвардейская танковая армия ЗВО отмечает 75-летие
В Ульяновске готовят к испытаниям первый самолет-топливозаправщик Ил-78М-90А
Дата10.02.2018, 12:12
В Ульяновске готовят к испытаниям первый самолет-топливозаправщик Ил-78М-90А
Так мог только Чапаев: малоизвестные факты из жизни человека-легенды
Дата09.02.2018, 08:34
Так мог только Чапаев: малоизвестные факты из жизни человека-легенды
Как мы переломили хребет террористам в Сирии
Дата19.01.2018, 11:53
Как мы переломили хребет террористам в Сирии
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
ХРОНИКА
олимпиада-2018
10:18 Спорт
Загитова заменит Медведеву в командном турнире
08:59 Спорт
В МОК назвали приехавших на ОИ-2018 спортсменов из России «чистыми»
08:55 Спорт
Медведева поделилась впечатлениями после установления мирового рекорда
07:44 Спорт
Олимпийским чемпионом по сноуборду в слоупстайле стал 17-летний спортсмен из США
07:11 Спорт
Медведева с мировым рекордом выиграла короткую программу в командном турнире Олимпиады
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
10:26 В стране и мире
Американцы разгадали «план Китая по тактике войны с США»
09:44 В стране и мире
Видео
История в объективе: камера, запечатлевшая Ленина и Горького, снова может останавливать мгновение
09:33 Армия
Видео
Уникальный игровой комплекс для киберспорта открыли в парке «Патриот»
09:08 Спорт
Медведева жестко ответила журналистам на вопрос о разрешении выступать на Играх
08:28 В стране и мире
Видео
Новый «Морской охотник» ВМС США: как американцы пытаются противостоять российским подлодкам
События дня
События дня
Олимпиада-2018
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
«Ужасающая боевая игрушка России»: британский таблоид напугал читателей Су-57
«Ужасающая боевая игрушка России»: британский таблоид напугал читателей Су-57
Очевидец снял на видео перевозку гигантской «ядерной ракеты» рядом с Зоной 51 в США Видео
Очевидец снял на видео перевозку гигантской «ядерной ракеты» рядом с Зоной 51 в США
Су-35 против F-35: американский эксперт сравнил два истребителя
Су-35 против F-35: американский эксперт сравнил два истребителя
Львы устроили засаду гиене на водопое: видео Видео
Львы устроили засаду гиене на водопое: видео
В ДНР создали самую крупнокалиберную снайперскую винтовку в мире Видео
В ДНР создали самую крупнокалиберную снайперскую винтовку в мире
Универсальный уничтожитель: каким будет новый пулемет российской армии
Универсальный уничтожитель: каким будет новый пулемет российской армии
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.