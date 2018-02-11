Российские фигуристы стали третьими в коротком танце командного турнира Олимпиады

Российская пара Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев заняла третье место в коротком танце командного турнира по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, получив от судей 74,76 балла.

Первыми стали канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр с 80,51 балла, на второй строчке Майа и Алекс Шибутани из США – 75,46 балла.

В общем зачете команда россиян замыкает тройку лидеров с 21 очком. Лучшие пока канадцы с 27 очками, вторыми идут Соединенные Штаты, у которых в активе 23 очка.