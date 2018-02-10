Медаль Елистратова станет подспорьем для всей команды – Жуков

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал первый медальный успех РФ в шорт-треке на Олимпиаде в Южной Корее. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Жукова, комитет возлагал надежды на шорт-трекиста Семена Елистратова, и он оправдал их. Президент ОКР вспомнил, как атлет блестяще выступил на Играх в Сочи.

«Важно, что мы в первый же день завоевали медаль. Это хорошее подспорье для всей команды. Он хорош и на 1000, и на 500 метров», – отметил Александр Жуков.

Ранее российский спортсмен Семен Елистратов посвятил свою бронзовую награду на Олимпийских играх в Пхенчхане всем атлетам из РФ, которых не допустили на соревнования. Шорт-трекист добавил, что в связи с обстоятельствами воспринимает свою бронзовую медаль как золотую.