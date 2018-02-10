Елистратов посвятил свою олимпийскую медаль отстраненным от Игр атлетам

Российский спортсмен Семен Елистратов посвятил свою бронзовую награду на Олимпийских играх в Пхенчхане всем атлетам из РФ, которых не допустили на соревнования. Об этом сообщает ТАСС.

«Я стоял, когда награждали, и еле сдерживал слезы. Это была сложная медаль. Я показал, что я не уступил, не сдался. Я безумно рад и горд. Эта медаль (посвящается) всем нашим ребятам, которых отстранили», – рассказал шорт-трекист.

Елистратов добавил, что в связи с обстоятельствами воспринимает свою бронзовую медаль как золотую. Он отметил, что чувствовал необычайную поддержку.

В финале российский спортсмен показал результат 2 минуты 10,687 секунды, что позволило ему занять третье место. В 2015 году Елистратов заслужил звание чемпиона мира на упомянутой дистанции, а на Играх в Сочи одержал победу в эстафете.