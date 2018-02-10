Центральный старт «Лыжни России» был дан в Тульской области

Одно из самых массовых состязаний в мире, «Лыжня России», проходит сегодня в нашей стране, оно охватило 73 региона. Центральный старт был дан в Тульской области в заповеднике Ясная Поляна. Соревнования открыл министр спорта России Павел Колобков.

«Сегодня в 73 регионах пройдут старты "Лыжни России", мы ожидаем порядка полутора миллионов человек, которые примут участие в самом масштабном зимнем спортивном мероприятии», – сказал министр.

В соревновании участвуют как любители, так и профессионалы, включая именитых атлетов, в Подмосковье на старт вышли олимпийский чемпион Никита Крюков и серебряный призер Игр в Сочи Максим Вылегжанин.