Голландки заняли весь пьедестал на соревнованиях по конькобежному спорту

Представительницы команды Нидерландов заняли весь пьедестал почета на соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 3000 метров. Забег прошел в прибрежном кластере Игр-2018 в южнокорейском городе Каннын.

Золото Игр выиграла Карлейн Ахтеректе, показавшая результат 3.59,21. Второй стала Ирен Вюст, уступившая соотечественнице всего 0,08 секунды. Бронза досталась Антойнетте де Йонг с результатом 4.00,02.

Единственная представленная в забеге россиянка, Наталья Воронина, стала десятой, преодолев дистанцию со временем 4.05,85.

Тем временем российский шорт-трекист Семен Елистратов выиграл первую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане для команды «Олимпийские атлеты из России». Бронзовым призером Игр он стал на дистанции 1500 метров.