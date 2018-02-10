Министр спорта Украины попросил болельщиков не ездить в Россию на ЧМ-2018

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов попросил украинских болельщиков избежать посещения Российской Федерации в период чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает издание ISport.ua.

Жданов подчеркнул, что со своей стороны Украина делала все, что могла, чтобы помешать проведению в России столь важного чемпионата. Однако возможности страны в этом вопросе очень сильно ограничены, сказал министр.

«Я хочу призвать наших болельщиков не ехать туда. Особенно участников АТО», – заявил министр спорта Украины, однако не уточнил, почему выделил участников так называемой АТО в отдельную категорию украинцев.

Жданов также добавил, что рассчитывает на официальный совместный призыв к украинцам от нескольких ведомств, в том числе от СБУ, МИД и министерства спорта.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля этого года. Жеребьевка финальной стадии турнира состоялась 1 декабря в Москве.