Шорт-трекист Елистратов принес России первую медаль на Играх в Пхенчхане

Российский спортсмен Семен Елистратов заработал первую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане для команды «Олимпийские атлеты из России». Шорт-трекист занял призовое место на дистанции 1500 метров.

В финале российский спортсмен показал результат 2 минуты 10,687 секунды, что позволило ему занять третье место и получить бронзовую медаль. В 2015 году Елистратов заслужил звание чемпиона мира на упомянутой дистанции, а на Играх в Сочи одержал победу в эстафете.

На зимних Олимпийских играх в Южной Корее ранее уже было разыграно три комплекта медалей. Шведка Шарлотта Калла выиграла соревнования в скиатлоне на 15 километров. Лучшая из россиянок в этом соревновании, Наталья Непряева, стала восьмой.

В спринте по биатлону золото забрала представительница Германии Лаура Дальмайер, россиянка Татьяна Акимова стала 19-й.