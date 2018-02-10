Немка Дальмайер выиграла спринт по биатлону на Играх-2018

Спортсменка из Германии Лаура Дальмайер выиграла олимпийское золото Игр в Пхенчхане, финишировав первой в спринте по биатлону. Дистанцию 7,5 километра она преодолела за 21 минуту и 6,2 секунды.

Второй финишировала представительница Норвегии Марте Олсбу, отставшая от победителя на 24,2 секунды. Бронза досталась Веронике Витковой из Чехии, уступившей Дальмайер 25,8 секунды.

Лучшая из россиянок, Татьяна Акимова, пришла к финишу 19-й (+1.18,0 от победителя), еще одна представительница нашей страны, Ульяна Кайшева, стала 32-й (+1.52,3).