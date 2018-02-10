Мэйуэзер согласился на бой с Макгрегором по правилам ММА

Чемпион мира по боксу Флойд Мэйуэзер согласился выйти на поединок по правилам смешанных единоборств (ММА) против ирландского бойца, чемпиона UFC Конора Макгрегора.

Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт, пишет Worldboxingnews.com. Сообщается, что Флойд еще до первой встречи с Конором на ринге сказал, что договорился с ним на два боя, в боксе и MMA.

В августе прошлого года Мэйуэзер и Макгрегор провели поединок по правилам бокса в Лас-Вегасе. Флойд победил ирландца в десятом раунде техническим нокаутом.

Всего боксер одержал 50 побед из 50 боев на профессиональном ринге, из них 27 – нокаутом. 40-летний американец входит в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes.