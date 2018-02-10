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Американец развернул на трибуне российский флаг на открытии Олимпиады

Андрей Аркадьев
01:49 10.02.2018
Филип Вахуда из Окленда решил поддержать российских спортсменов, которых не пустили на Игры.
Американец развернул на трибуне российский флаг на открытии Олимпиады
Фото: Daniel A. Anderson/ ZUMAPRESS/ Globallookpress

Американский болельщик пришел на церемонию открытия Олимпийских игр - 2018 в южнокорейском Пхенчхане, сообщает RT.

Филип Вахуда приехал из Окленда и пронес российский триколор с изображением орла и надписью «Россия» совершенно свободно. Таким образом он поддержал шорт-трекиста Виктора Ана и биатлониста Антона Шипулина, которых Международный олимпийский комитет не допустил на Олимпиаду.

«Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин. Я считаю, что они должны были выступить здесь», - приводит агентство слова Вахуда.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на недопуск на Игры. Среди тех, кто пропустит Олимпиаду, оказались шорт-трекиста Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов.

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