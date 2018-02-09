Пенс отказался от участия в ужине перед открытием ОИ-2018 из-за представителя КНДР

В честь открытия Зимних Олимпийских Игр в Пхенчхане организаторы устроили ужин для первых лиц стран-участниц. Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс поприветствовал с некоторых участников мероприятия, но на сам ужин не остался, сославшись на то, что сильно занят.

По данным AFP, Пенс покинул мероприятие из-за присутствия за праздничным столом представителя Северной Кореи. Пенс должен был сидеть напротив него.

Отмечается, что вице-президент Соединенных Штатов не пожал руку Киму Ен Наму.

Среди гостей ужина были президент МОК Томас Бах, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и генсекретарь ООН Антониу Гутерреш.