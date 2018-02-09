Корейское телевидение показало российский флаг на открытии Игр

Открытие Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане не обошлось без российского триколора. Телевидение Южной Кореи показало национальный флаг РФ во время трансляции церемонии, ошибку заметили в социальных сетях.

Во время торжественного прохода национальных сборных перед трибунами в телетрансляции транслировался флаг соответствующей страны. Однако режиссер монтажа, судя по всему, перепутал порядок полос во флаге Франции, превратив его в российский триколор.

Торжественная церемония открытия состоялась 9 февраля. Российские спортсмены участвовали в ней под нейтральным олимпийским флагом и в форме без национальной символики, которая на нынешних Играх находится под строгим запретом.

Как стало известно ранее, Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию 45 российских спортсменов и двух тренеров, которым Международный олимпийский комитет отказался выдать приглашение на участие в Играх в Южной Корее. Список «47», как его назвали в Сети, состоит из титулованных российских спортсменов, которые обладали огромными шансами на медали.