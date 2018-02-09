Американский журналист увидел в российских керлингистах на Олимпиаде шпионов

Российские керлингисты одержали третью победу подряд на Олимпийских играх. Супружеская пара Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий выиграли в очередном матче у китайской пары Ван Жуй и Ба Дэсинь в соревнованиях смешанных команд со счетом 6:5.

Комментируя итог матча, Дэн Ветцель, американский колумнист издания Yahoo Sports, заявил, что российские спортсмены подозрительно напоминают агентов под прикрытием. В своей колонке он подчеркнул, что керлингисты выглядят так, как будто собрались на кинокастинг.

«Брызгалова похожа на героиню фильма про Джеймса Бонда, а Крушельницкий – на героя "Форсажа"», – пишет он.

По убеждению Ветцеля, таким образом Россия якобы дразнит весь мир, отправляя на Олимпийские игры спортсменов, «как две капли воды похожих на двойных агентов».

Следующий матч Брызгаловой и Крушельницкого состоится уже завтра, 10 февраля. Их соперниками будет пара из Южной Кореи.