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Опубликованы кадры грандиозного салюта с церемонии открытия Олимпиады

Александра Арсентьева
16:18 09.02.2018
В рамках открытия Олимпиады прошел салют, который впечатлил всех зрителей своей необыкновенной красотой.

В южнокорейском Пхенчхане проходит торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр. В рамках мероприятия прошел грандиозный салют, впечатливший всех своим размахом и необыкновенной красотой.

Напомним, российские спортсмены участвуют в церемонии открытия под номером 56, они одеты в нейтральную форму без нацсимволики, а вместо российского триколора пронесли олимпийский флаг. Команда атлетов официально называется «Олимпийские атлеты из России». 

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