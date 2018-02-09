Опубликованы кадры грандиозного салюта с церемонии открытия Олимпиады

В южнокорейском Пхенчхане проходит торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр. В рамках мероприятия прошел грандиозный салют, впечатливший всех своим размахом и необыкновенной красотой.

Напомним, российские спортсмены участвуют в церемонии открытия под номером 56, они одеты в нейтральную форму без нацсимволики, а вместо российского триколора пронесли олимпийский флаг. Команда атлетов официально называется «Олимпийские атлеты из России».