Российские керлингисты одержали вторую победу подряд на Олимпиаде

Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова обыграли финнов в дисциплине дабл-микст на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане со счетом 7:5. Встреча прошла в пятницу, 9 февраля.

Это вторая подряд победа Крушельницкого и Брызгаловой, накануне они обыграли команду из Норвегии. В первом матче российский дуэт потерпел поражение от американцев.

Следующий матч керлингисты из России сыграют со сборной Китая.

Медали в дисциплине дабл-микст разыгрываются на Олимпиаде впервые в истории.