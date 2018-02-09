В духе «борьбы с допингом» - МОК поддержал решение CAS по российским спортсменам

Международный олимпийский комитет (МОК) позитивно принял решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который отклонил апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МОК.

«Мы приветствуем это решение, оно принято в духе борьбы с допингом и дает ясность всем остальным спортсменам», - говорится в заявлении МОК в Twitter.

IOC Statement on CAS: We welcome this decision which supports the fight against doping and brings clarity for all athletes. #PyeongChang2018 #Olympics — IOC MEDIA (@iocmedia) 9 февраля 2018 г.

Ранее сообщалось, что CAS не усмотрел проявления дискриминации со стороны комиссии МОК в отношении 47 россиян, которым было отказано в приглашении на Олимпиаду. Заседание CAS проходило в закрытом режиме.

Апелляцию в суд, с требованием аннулировать решение МОК о недопуске, подали 32 российских спортсмена, которых не пригласили на Игры без объяснения причин, а также 15 россиян, которых ранее оправдал CAS и снял с них все обвинения в якобы употреблении допинга.