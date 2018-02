В духе «борьбы с допингом» - МОК поддержал решение CAS по российским спортсменам

Международный олимпийский комитет (МОК) позитивно принял решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который отклонил апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МОК.

IOC Statement on CAS: We welcome this decision which supports the fight against doping and brings clarity for all athletes. #PyeongChang2018 #Olympics