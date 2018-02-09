CAS не усмотрел проявления дискриминации со стороны МОК в отношении 47 россиян

Специальная выездная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) не усмотрела проявления дискриминации в отношении 47 российских спортсменов, которые не получили приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду в Пхенчхане.

Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь CAS Матье Риб.

CAS изучил критерии, по которым МОК предоставлял или не предоставлял приглашения российским спортсменам. Арбитры постановили, что россиянам была предоставлена возможность выступить на Играх под олимпийским флагом, не смотря на то, что членство Олимпийского комитета России (ОКР) приостановлено.

При этом право участвовать в турнире получили те спортсмены, которые были в индивидуальном порядке приглашены комиссией МОК. Поэтому отказ в приглашении не нарушает правила организации и не является проявлением дискриминации.

Апелляции на недопуск к Олимпиаде в Пхенчхане подавали 32 российских спортсмена, которых не пригласил МОК без объяснения причин, а также 13 атлетов и два тренера, с которых CAS ранее снял пожизненное отстранение от Игр.