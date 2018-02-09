CAS отклонил апелляции 47 российских спортсменов

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию 45 российских спортсменов и двух тренеров на недопуск к Олимпиаде – 2018 в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает пресс-служба международного суда.

Напомним, в CAS обратились 32 спортсмена из России, которые не были замешаны в допинговых скандалах, но не получили от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашения на Олимпиаду, среди них шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, олимпийский чемпион, биатлонист Антон Шипулин, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов.

Также арбитраж изучил апелляции еще 15 заявителей: 13 российских атлетов и двух тренеров, однако МОК отказал им в выдаче приглашений на Игры.