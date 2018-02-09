В Хабаровском крае спецназ уничтожил условных бандитов: видео

В Хабаровском крае армейский спецназ отрабатывает штурм здания в условиях, приближенным к боевым.

Бронированные автомобили «Тигры» и «Тайфуны» подлетают к зданию, и группа сразу открывает огонь на подавление. Спецназовцы проникают внутрь и начинают зачистку помещений этаж за этажом, ликвидируют условных бандитов, а также отрабатывают механизм действия в случае попадания в засаду.

Военнослужащие уничтожают и блокируют всех условных противников.