В ожидании Олимпиады: что обсуждают в Пхенчхане

В Пхенчхане жизнь бурлит, идут последние приготовления к Играм, которые откроются уже завтра, девятого февраля.

Спортсмены находятся в напряжении. Биатлонист Антон Бабиков рассказал корреспонденту «Звезды» о своем настрое на Олимпиаду.

«Настрой, думаю, хороший. Только так себя можно собрать. Раз мы сюда приехали, значит, у нас нет другого пути. Нужно собрать все силы и сделать все возможное», – заявил спортсмен», – сказал атлет.

Сейчас, гуляя по Пхенчхану можно встретит подчас очень интересных личностей. Например, президент Латвии Раймондс Вайонис ходит и без охраны. Корреспондент «Звезды» поинтересовалась у него, что он думает о ситуации с российскими спортсменами.

«Всегда нужно соревноваться честно!», – заявил президент Латвии.

Российской сборной сейчас очень непросто из-за затянувшегося решения по окончательному составу команды. Как рассказал тренер российских прославленных лыжников Маркус Крамер олимпийского чемпиона Александра Легкова и чемпиона мира Сергея Устюгова.

«Надеюсь на положительное решение для спортсменов, но всякое может произойти. Шансы, как мне кажется, пятьдесят на пятьдесят, но конечно, я надеюсь, что наши лучшие атлеты смогут принять участие в Олимпийских играх», – сказал Крамер.

Открытие Олимпиады-2018 состоится завтра, 9 февраля. Соревнования продлятся до 25 февраля.