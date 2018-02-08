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Последний вердикт: какие шансы у Ана, Шипулина, Устюгова и других попасть на Олимпиаду

Мария Осипова
19:25 08.02.2018
Несколько десятков ведущих российских атлетов, не имеющих отношения к допинговому скандалу, так и не получили приглашение на Олимпиаду. Они подали новые иски, но окончательное решение узнают всего за 9 часов до церемонии открытия Игр.
Фото: Lui Siu Wai / ZUMAPRESS / Globallookpress

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет окончательное решение по искам от российских олимпийцев в пять утра 9 февраля по московскому времени. Тогда станет известна судьба «чистых» спортсменов, которым МОК отказал в участии в Олимпиаде без объяснения причин.

Однако уже сейчас известно, что шесть российских атлетов точно не попадут на игры, их апелляции отклонены. Это конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, шорт-трекистка Татьяна Бородулина, прыгун с трамплина Дмитрий Васильев и биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых.

Возможность выступления остается невыясненной у десятков титулованных российских спортсменов. Некоторые из них уже приехали в Пхенчхан и ждут решения, остальные остаются в России и «сидят на чемоданах», некоторые ожидают на тренировочных базах, например, в Братске и Иркутске. О том, позволят ли им выступить на Олимпиаде, атлеты узнают всего за девять часов до решения.

«Мы сюда приехали, чтобы защитить свое честное имя. Все наши аргументы были услышаны. В течение следующих 24 часов будет решение - нам сказали», - заявил главный тренер российских спортсменов по санному спорту Альберт Демченко.

Примечательно, что «списке ожидания» находятся ведущие российские спортсмены с огромными шансами на медали. Это и обладатель шести золотых олимпийских наград Виктор Ан, и триумфатор Сочи биатлонист Антон Шипулин, и сильнейший лыжник планеты Сергей Устюгов. Эти и другие спортсмены имеют безупречную допинговую историю, 15 их них уже оправданы в арбитраже CAS, однако они до сих пор не допущены и ожидают решения по последним апелляциям.

Согласно инсайдерским данными с различных информационных агентств, относительно большинства российских атлетов будут повторно приняты положительные решения, после чего МОК уже не сможет проигнорировать их участие и будет обязан допустить до Игр. Эта информация подтвердится или будет опровергнута в пять утра по московскому времени.

В истории российского олимпийского спорта уже бывали случаи, когда сборная страны выходили без национального флага. Так случилось в 1992 году на Играх в Альбервилле, где российская команда выступала под именем «сборная СНГ» после распада СССР. Сейчас российская команда идет на Игры под олимпийским флагом и под названием «Олимпийские атлеты из России».

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