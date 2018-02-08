Биатлонист Антон Бабиков рассказал об условиях, в которых живут спортсмены в Пченчхане

Российский биатлонист Антон Бабиков в беседе с корреспондентом «Звезды» Ольгой Бородневой рассказал, что бытовые условия, в которых находятся спортсмены в Пченчхане специфические, но атлеты под них сумели адаптироваться.

«Конечно, бытовые условия несколько специфические. Но как нам объяснили, что для Олимпийских Игр это, в принципе, нормальное явление, и когда такое огромное количество людей, спортсменов и персонала – это всегда достаточно плотное проживание», – заявил Бабиков.

Он отметил, что такие условия проживания непривычные «но ничего, мы адаптировались и, скажем, не видим в этом ничего страшного, что живем с тренерами или еще как-то», – добавил биатлонист.

Бабиков отметил, что спортсменам предлагают разнообразное питание, но пробовать что-то новое он не рискует и ест только то, к чему привык.

«Здесь очень разнообразная еда, ничего такого супер специфического корейского, острого там, я стараюсь не брать, просто потому что ни к чему сейчас все эти эксперименты и нахожу ту еду к которой привык», – отметил атлет.

Биатлонист отметил, что спортсменов проинструктировали про то, как себя вести, если вдруг заразишься норовирусом, вирус которого не так давно вспыхнул в столице Зимних Олимпийских игр.

«У нас на каждом этаже висят объявления про вирус, но не знаю, мы, в принципе, и до этого и сейчас тем более, просто соблюдаем все правила гигиены. У всех есть с собой всегда антисептики», – рассказал спортсмен.

Открытие Олимпиады-2018 состоится завтра, 9 февраля. Соревнования продлятся до 25 февраля.