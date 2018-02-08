Времена изменились: каковы шансы «Спартака» на успех в Лиге Европы

В последнем матче зимних сборов в испанской Марбелье «Спартак» одержал победу над пражской «Спартой». Этот успех стал для «красно-белых» первым в этом году. Также в играх предсезонки у россиян одна ничья и три поражения: москвичи уступили китайским «Шанхай Шанган» и «Хэбэй Чайна Форчун», а также казахстанской «Астане», сыграв вничью с софийским ЦСКА.

Поединок против чешского клуба для подопечных Массимо Карреры, который выставил наиболее оптимальный из возможного состав, завершился со счетом 2:1. В составе «Спартака» отличились Квинси Промес после комбинации с фланга при участии новобранца Ханни (15-я минута) и Лоренцо Мельгарехо, который реализовал выход один на один (78 минута).

К слову, пропустил «Спартак» после грубой ошибки Дмитрия Комбарова, который предприянял неудачную попытку обыграть соперника на фланге. Фактически, «Спарта» стала самым серьезным соперником москвичей на сборах. И даже неубедительное положение пражского клуба в чемпионате Чехии, где «Спарта» занимает лишь пятое место, отставая от лидирующей «Виктории» на 18 очков после 16 туров, не должно вводить в заблуждение: это по-прежнему крепкий европейский клуб.

В то же время, в турнирной таблице чемпионата России «Спартак» делит второе-третье места с «Зенитом», отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков. Несмотря на успешное завершение сборов, бывший игрок «красно-белых» Евгений Ловчев в интервью «Звезде» выразил уверенность: действующий чемпион к матчам Лиги Европы подходит не в оптимальном состоянии.

«Времена изменились. То,как сейчас готовятся к сезону и как это было раньше - большая разница. Мы готовились по 3-4 месяца и никогда не форсировали. Тот же Джикия получил травму потому, что еще не подготовлены ноги, дыхание, он начал играть , поскольку скоро матчи Лиги Европы. Еще не готовы связки, мышцы, поэтому вот такие нелепые травмы. Считаю, что Спартак все игры на сборах провел ниже своих возможностей. С обороной большие проблемы. То, что "Спартак" идет высоко в турнирной таблице в чемпионате России - это заслуга нападающих. По игре "Спарта" была поинтереснее, побыстрее. На мой взгляд, "Спартак" к сезону пока не готов», - констатировал он.

Добавим, ближайший официальный матч «Спартак» проведет 15 февраля в Москве против испанской команды «Атлетик» из Бильбао в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.